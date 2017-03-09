Тьяго Силва: Мы не заслужили выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва заявил, что французский клуб не заслужил выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.



- Мы добились хорошего результата в первом матче, но во второй игре мы не заслужили выхода в четвертьфинал. Это не оправдание, но фола на Луисе Суаресе не было. Мы тоже могли получить право на пенальти в одном из эпизодов. Но мы не должны винить судью, потому что сами виноваты в проигрыше, мы были не в состоянии играть в свой футбол, - цитирует Силву официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.