Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка

Французский теннисист Жо-Уилфрид Тсонга считает, что бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой не нужно давать wild card на Ролан Гаррос.

- Думаю, в этом нет никакого смысла. Это все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка. В общем, плохая идея, - приводит слова Цонга bolamarela.pt.

Напомним, Шарапова начнет играть после дисквалификации в апреле. Она получила wild card на турнирах в Штуттгарте, Мадриде и Риме. При этом Шарапова не успеет набрать необходимый рейтинг, чтобы попасть в основную сетку Roland Garros.

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