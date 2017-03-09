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Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки

Источник:  Международный союз конькобежцевКомментарии

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В состав нашей национальной команды вошли чемпионка Европы Евгения Медведева и серебряный призер европейского первенства Максим Ковтун. 

Полностью состав выглядит так:

Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая. 

Мужчины: Михаил Коляда,Максим Ковтун.

Пары: Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/ Александр Энберт

Танцы: Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Чемпионат мира в Хельсинки пройдет с 29 марта по 2 апреля.

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