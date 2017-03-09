Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малкин догнал Кросби и делит второе место в списке бомбардиров сезона

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:4).

30-летний российский нападающий забил по голу в первом и втором периодах, а также ассистировал защитнику Джастину Шульцу.

Теперь на счету Малкина 70 (31+39) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Таким образом, он сравнялся со своим партнером Сидни Кросби, а также форвардами Брэдом Маршандом («Бостон») и Патриком Кейном («Чикаго»), с которыми делит второе-пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. На первом месте остается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 74 (22+52) очка.

Добавим, что в списке снайперов Малкин идет на четвертом месте.

Матч

Виннипег - Питтсбург - 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

Голы:

Маттиас (Чиаро, Лоури), 4:18 (1:0). Бонино (Уилсон), 4:43 (1:1). Элерс (Троуба), 9:00 (2:1). Малкин (Кессел, Думулин), 11:57 (2:2). Бафлин (Шейфли, Чиаро), 16:10 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 29:09 (3:3 - бол.). Бонино (Штрайт, Шири), 29:29 (3:4 - бол.). Малкин (Хагелин, Руведел), 30:06 (3:5). Бонино (Штрайт, Руведел), 38:21 (3:6 - бол.). Гентзел (Руведел, Шири), 56:02 (3:7). Данё (Постма, Копп), 58:45 (4:7).

Место и дата

09 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)Герой дня – Евгений Малкин! Он забил два гола, отдал передачу и подрался с Блэйком Уилером, сделав хет-трик Горди Хоу!Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утраНевероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).НХЛ. «Бостон» разгромил «Детройт» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Майк Бэбкок: Воспоминания о работе в «Детройте» останутся со мной до концаГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился воспоминаниями от работы в «Детройте.Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел три матча на ноль подряд. Но мы знаем, что в плей-офф Боб может быть еще лучше!Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Вот что по Первому каналу показали об Овечкине. Интересно, как сам Александр отреагировал на это, выложив видео в инстаграме.Бобровский - первая звезда дня в НХЛРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ.НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс», «Ванкувер» уступил «Монреалю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.«Рейнджерс» обыграл «Флориду», Бучневич забил один голВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:5.«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду уступила «Сент-Луису» со счетом 0:2.Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 3:2.33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)Российский защитник «Торонто» Алексей Марченко на второй минуте встречи с «Детройтом» открыл счет в матче.Питер Дебур: Буду рассказывать своим внукам, что был на скамейке, когда Торнтон сделал 1000-ю голевую передачуГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур после матча с «Виннипегом» (3:2) прокомментировал достижение форварда «акул» Джо Торнтона, который сделал 1000-ю голевую передачу в карьере.Ну и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянкамиНу и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянкамиДмитрий Пономаренко – о двойных стандартах в североамериканской лиге, от которых страдают российские игроки.
Главные новости
Футбол
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Фигурное катание
Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки
Теннис
Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка
Футбол
Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента
Хоккей
СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком
Футбол
Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах
Футбол
Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт
Хоккей
Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Брэд Маршанд
Брэд Маршандвсе новости
Патрик Кейн
Патрик Кейнвсе новости
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости