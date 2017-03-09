Малкин догнал Кросби и делит второе место в списке бомбардиров сезона
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом»
(7:4).
30-летний российский нападающий забил по голу в первом и втором периодах, а также ассистировал защитнику Джастину Шульцу.
Теперь на счету Малкина 70 (31+39) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Таким образом, он сравнялся со своим партнером Сидни Кросби, а также форвардами Брэдом Маршандом («Бостон») и Патриком Кейном («Чикаго»), с которыми делит второе-пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. На первом месте остается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 74 (22+52) очка.
Добавим, что в списке снайперов Малкин идет на четвертом месте.
Матч
Виннипег - Питтсбург - 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)
Голы:
Маттиас (Чиаро, Лоури), 4:18 (1:0). Бонино (Уилсон), 4:43 (1:1). Элерс (Троуба), 9:00 (2:1). Малкин (Кессел, Думулин), 11:57 (2:2). Бафлин (Шейфли, Чиаро), 16:10 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 29:09 (3:3 - бол.). Бонино (Штрайт, Шири), 29:29 (3:4 - бол.). Малкин (Хагелин, Руведел), 30:06 (3:5). Бонино (Штрайт, Руведел), 38:21 (3:6 - бол.). Гентзел (Руведел, Шири), 56:02 (3:7). Данё (Постма, Копп), 58:45 (4:7).
Место и дата
09 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция