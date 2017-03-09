Малкин догнал Кросби и делит второе место в списке бомбардиров сезона

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:4).

30-летний российский нападающий забил по голу в первом и втором периодах, а также ассистировал защитнику Джастину Шульцу.

Теперь на счету Малкина 70 (31+39) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Таким образом, он сравнялся со своим партнером Сидни Кросби, а также форвардами Брэдом Маршандом («Бостон») и Патриком Кейном («Чикаго»), с которыми делит второе-пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. На первом месте остается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 74 (22+52) очка.

Добавим, что в списке снайперов Малкин идет на четвертом месте.