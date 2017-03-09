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Английский фанат: Не боимся русских болельщиков, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километров

Источник:  RT на русскомКомментарии

Один из английских болельщиков поделился впечатлениями от приезда в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».

- Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, ещё примерно столько же прибудет из Москвы. Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить «пушку», - рассказал один болельщиков в интервью RT. 

Напомним, что матч состоится сегодня в 21:00 мск. Ответная игра пройдет в Англии 16 марта.  

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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