Динияр Билялетдинов: Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что останется в казанском клубе до конца сезона.

- Комментировать интерес от команд из Казахстана пока не буду. Этот сезон я почти точно доиграю в «Рубине», а летом уже посмотрим, что случится, - сказал Билялетдинов ТАСС.

Ранее спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал, что клуб планирует расстаться с 32-летним полузащитником. В текущем сезоне Билялетдинов не провел ни одного матча в составе «Рубина».