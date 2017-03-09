Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнить
Защитник «Барселоны»
Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»
(6:1) величайшим камбеком в истории футбола.
«Это историческое достижение, которого никогда не было прежде, – приводит Goal.com слова Пике. – Камбек с «Гетеборгом» не имел такого значения, как и гол Иньесты с «Челси» или Баркеро с «Кайзерслаутерном». Этот матч величайший. Его ни с чем не сравнить.
Было много людей, которые не верили в нас, например тренеры Сакки или Доменек. Однажды мы сложим свои полномочия, но пока что мы в деле. У тех, кто не хотел, чтобы мы прошли дальше, получился не очень хороший день, но солнце снова взойдет.
При счете 3:1 было трудно, но потом случилось чудо. На 87-й минуте болельщики могли уйти, но нет. Они остались с командой, и это того стоило.
Я не хочу ставить команду под давление разговорам о требле. Мы единственная команда в этой стране, которая способна на это».
Напомним, «Барселона» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов, отыгравшись после крупного поражения в первом матче (0:4). Причем три гола каталонцы забили в последние семь минуты игры.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция