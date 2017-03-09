Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнить

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1) величайшим камбеком в истории футбола.

«Это историческое достижение, которого никогда не было прежде, – приводит Goal.com слова Пике. – Камбек с «Гетеборгом» не имел такого значения, как и гол Иньесты с «Челси» или Баркеро с «Кайзерслаутерном». Этот матч величайший. Его ни с чем не сравнить.

Было много людей, которые не верили в нас, например тренеры Сакки или Доменек. Однажды мы сложим свои полномочия, но пока что мы в деле. У тех, кто не хотел, чтобы мы прошли дальше, получился не очень хороший день, но солнце снова взойдет.

При счете 3:1 было трудно, но потом случилось чудо. На 87-й минуте болельщики могли уйти, но нет. Они остались с командой, и это того стоило.

Я не хочу ставить команду под давление разговорам о требле. Мы единственная команда в этой стране, которая способна на это».

Напомним, «Барселона» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов, отыгравшись после крупного поражения в первом матче (0:4). Причем три гола каталонцы забили в последние семь минуты игры.