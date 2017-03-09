Сергей Кущенко: Если будет возможность помочь ВЭФ, мы это сделаем

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал возможный выход рижского ВЭФ из состава участников чемпионата лиги.

«Мы в курсе проблем ВЭФ. Они обращались к нам, просили некую помощь. Сейчас мы ведем с ними диалог. Если будет возможность помочь клубу, мы это сделаем. Речь не идет о спортивной составляющей, это скорее бизнес-решение руководства клуба», – приводят «Известия» слова Кущенко.

Отметим, что из-за финансовых затрат, необходимых для выступления в Единой лиге ВТБ, ВЭФ рассматривал отказ от игры в турнире еще перед началом сезона 2016/2017, однако тогда руководство клуба и лиги смогли договориться.

В нынешнем сезоне ВЭФ занимает шестое место в Единой лиге ВТБ, одержав восемь побед в 16 матчах.