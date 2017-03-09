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Олимпийский комитет Швеции требует ужесточить правила употребления препаратов от астмы

Источник:  NRKКомментарии

Олимпийский комитет Швеции требует ужесточить правила для спортсменов, принимающих препараты от астмы.

- Развитие спорта с этической и медицинской точки зрения безответственно, – сообщил глава Олимпийского комитета Швеции Питер Рейнебо. – Важно рассмотреть этот вопрос. Мы хотим, чтобы правила употребления препаратов от астмы ужесточили. Настаиваем на том, чтобы FIS и МОК сделали шаг в этом направлении. 

Напомним, в прошлом году норвежец Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца за превышение допустимой нормы сальбутамола, который является препаратом для лечения астмы. Он был дисквалифицирован на два месяца. Позднее WADA ужесточило правила применения этого препарата. 

Ранее заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерей рассказал, что более 40 % лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы. 

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Олимпийский комитет Швеции требует ужесточить правила употребления препаратов от астмы
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