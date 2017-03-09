Майк Салливан: Малкин – один из немногих в лиге, кто может менять ход игры
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:7)
высказался об игре форварда Евгения Малкина.
«Он элитный игрок, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Он мощный парень и один из немногих игроков лиги, кто может изменять ход матча».
Напомним, в матче с «Виннипегом» 30-летний российский нападающий сделал дубль и один раз ассистировал партнеру.
Теперь на счету Малкина 70 (31+39) очков в 58 матчах регулярного чемпионата, и он делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона.
Отметим, что в последних девяти играх Малкин набрал 16 (9+7) очков.
Матч
Виннипег - Питтсбург - 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)
Голы:
Маттиас (Чиаро, Лоури), 4:18 (1:0). Бонино (Уилсон), 4:43 (1:1). Элерс (Троуба), 9:00 (2:1). Малкин (Кессел, Думулин), 11:57 (2:2). Бафлин (Шейфли, Чиаро), 16:10 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 29:09 (3:3 - бол.). Бонино (Штрайт, Шири), 29:29 (3:4 - бол.). Малкин (Хагелин, Руведел), 30:06 (3:5). Бонино (Штрайт, Руведел), 38:21 (3:6 - бол.). Гентзел (Руведел, Шири), 56:02 (3:7). Данё (Постма, Копп), 58:45 (4:7).
Место и дата
09 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция