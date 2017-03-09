Майк Салливан: Малкин – один из немногих в лиге, кто может менять ход игры

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:7) высказался об игре форварда Евгения Малкина.

«Он элитный игрок, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Он мощный парень и один из немногих игроков лиги, кто может изменять ход матча».

Напомним, в матче с «Виннипегом» 30-летний российский нападающий сделал дубль и один раз ассистировал партнеру.

Теперь на счету Малкина 70 (31+39) очков в 58 матчах регулярного чемпионата, и он делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

Отметим, что в последних девяти играх Малкин набрал 16 (9+7) очков.