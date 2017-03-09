На «Стадионе Санкт-Петербург» отпраздновали 100 дней до Кубка Конфедераций
На одном из павильонов Никольского у стадиона открыли памятную табличку с логотипом Кубка конфедераций-2017.
В церемонии приняли участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернаторы Игорь Албин и Владимир Кириллов, послы города-организатора Михаил Боярский и Василий Герелло, экс-игроки сборной России Роман Широков, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Евгений Алдонин, посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин, а также генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.