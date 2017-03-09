Валерий Карпин: Игровой стиль «Сельты» очень агрессивный - команда всегда хочет атаковать

Экс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».

- Игровой стиль «Сельты» очень агрессивный - команда всегда хочет атаковать, не закрывается, как у нас сейчас любят говорить, автобус не ставит. Опасность исходит прежде всего от Яго Аспаса, который является главным бомбардиром команды; надо опасаться и Гвидетти - неприятный по игре нападающий для соперника. Бывает, что выдают хорошие матчи и в атаке, и в обороне, бывает не так. Почему так происходит, мне сейчас сказать сложно, - цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, что первый матч состоится сегодня в 23:05 мск в Испании, ответная игра пройдет 16 марта в Краснодаре.