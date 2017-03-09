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Никита Нестеров: Я многое беру для себя от Маркова

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Монреаля» Никита Нестеров рассказал о первых впечатлениях от игры за новую команду.

27 января 23-летний воспитанник «Трактора» был обменян из «Тампы-Бэй» в «Монреаль». В составе «канадцев» Нестеров провел девять матчей и набрал в них 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафа.

«Как только я приехал в «Канадиенс», наши ребята сразу же меня поддержали и подсказали все, что мне нужно было на тот момент. Да, в Тампе было тепло, а в Монреале попрохладнее (улыбается). Но на самом деле это не имеет большого значения. Я же сам из Челябинска, и там такая же зима, так что привыкать не пришлось к новому климату. Монреаль – настоящий хоккейный город. Честно говоря, мне Монреаль нравится больше. Здесь люди действительно живут хоккеем.

Я не могу точно ответить на вопрос, почему пропускаю матчи. Это в первую очередь тренерское решение, на которое нет смысла жаловаться. Моей задачей является упорная работа на тренировках. Я жду, когда представится шанс, и стараюсь такими моментами максимально воспользоваться.

Безусловно, я многое беру для себя от Андрея Маркова в игре. Смотрю за тем, как он тренируется, как действует на льду. Это очень опытный защитник, который делает много полезного для команды. Андрей всегда играет правильно, поэтому я с удовольствием слежу за его действиями на площадке. Стараюсь что-то добавить из его опыта в свою игру», – приводит слова Нестерова официальный сайт НХЛ.

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