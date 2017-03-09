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Генсек ФИФА Фатма Самура: Болельщикам пришлось долго ждать стадион в Петербурге, но это того стоило

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.

- Я рада быть здесь впервые. У меня появилась возможность увидеть исторический культурный центр - Санкт-Петербург. Несколько лет я мечтала приехать сюда. Приятно, что я совершаю это в новой роли генсекретаря ФИФА.

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Через сто дней все внимание будет приковано к этому стадиону. Болельщикам пришлось долго ждать этот стадион, но это того стоило. С нетерпением ждем открытия и финала турнира, которые пройдут на стадионе. Это был долгий путь для ФИФА, Правительства, Оргкомитета. Но все строительные работы завершены, мы на финишной прямой. Это будет важной вехой в пути, который проделала Россия, - передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.    

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