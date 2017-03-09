Рабио: Все, что сделали в Париже - коту под хвост…
Полузащитник «ПСЖ» Рабио о поражении (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне.
«С первых минут зачем-то все отошли назад, - сказал после матча газете L’Equipe полузащитник
«ПСЖ» Рабио. - Хотя такого не было в установке. Мы не так строго
персонально играли по сопернику, как в первом матче. Это ужасно – все,
что сделали в Париже, вся подготовка к матчу в Барселоне – коту под
хвост. Не знаю, как объяснить такое. Был счет 1:3, он нас устраивал,
времени оставалось совсем немного. И что произошло, почему счет вдруг
стал 1:6 – не понимаю! Кто-то может найти ответ, но у меня нет ответа на
этот вопрос. Но как-то надо все пережить. У нас ведь остаются важные
матчи чемпионата Франции. Но получить такой удар…»
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