Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 60-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.
Ранее наша национальная команда находилась на рекордно низком месте - занимала 61-ю позицию. С тех пор официальных матчей подопечные Станислава Черчесова не проводили.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером осталась сборная Аргентины. Вторую строчку занимает бразильская команда, тройку замыкает Германия.
Рейтинг ФИФА, версия от 9 марта:
1 (1). Аргентина — 1644 очка,
2 (2). Бразилия — 1534,
3 (3). Германия — 1443,
4 (4). Чили — 1389,
5 (5). Бельгия — 1379,
6 (6). Франция — 1318,
7 (7). Колумбия — 1312,
8 (8). Португалия — 1240,
9 (9). Уругвай — 1200,
10 (10). Испания — 1162…
60 (61). Россия — 591.
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