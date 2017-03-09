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Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Сборная России поднялась на 60-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

Ранее наша национальная команда находилась на рекордно низком месте - занимала 61-ю позицию. С тех пор официальных матчей подопечные Станислава Черчесова не проводили. 

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером осталась сборная Аргентины. Вторую строчку занимает бразильская команда, тройку замыкает Германия. 

Рейтинг ФИФА, версия от 9 марта:

1 (1). Аргентина — 1644 очка,

2 (2). Бразилия — 1534,

3 (3). Германия — 1443,

4 (4). Чили — 1389,

5 (5). Бельгия — 1379,

6 (6). Франция — 1318,

7 (7). Колумбия — 1312,

8 (8). Португалия — 1240,

9 (9). Уругвай — 1200,

10 (10). Испания — 1162…

60 (61). Россия — 591. 

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