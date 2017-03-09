Василий Уткин: О том, что было всегда, типа судей, говорят трусы, которыми предстал «ПСЖ»

Футбольный комментатор Василий Уткин после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) призвал не затрагивать тему судейства.

«Ребята!

Вы приехали с +4.

Вы получили 6. Даже забив.

Впервые в истории.

А судьи в истории, о, они были всегда. И они всегда ошибались так-сяк. Их всегда можно было купить (если вы в это верите, конечно, там менялись цены, но не дороже ведь денег, да?). И пенальти то ставили, то нет, и так каждую неделю. Every given sunday, если не смотрели этот фильм Оливера Стоуна – я очень рекомендую.

Но камбэк с 0:4 случился впервые, и надо говорить именно о том, что сделало это впервые. А о том, что было всегда, типа судей, говорят трусы. В глаза смотреть! Хе, хе.

Которыми и предстал в эту среду «ПСЖ».

Парижане! Вы по воротам вообще били, нет?)) Кто вы такие, чтоб по воротам не бить; вы же приехали королей с трона смещать. И по воротам не бьете... Ну, как вы могли? Ах, вы не могли... Милые, вы прославились поражением. Самым крутым в истории. А могли прославиться победой; в общем, мне надоело об этом разговаривать, даже смешно думать, что эти парни выходили играть за Кубок Чемпионов.

Чемпионы продолжают за него играть, у чемпионов бывают плохие дни, им то фартит, то не фартит, они к этому относятся с усмешкой обычно.

А вот нечемпионам надо, простите, попу рвать от усердия, чтобы опередить королей. Ничего подобного ПСЖ не показал в этом матче. Значит, он не чемпион.

И если судья это понял...

То это была игра», – написал Уткин на своей странице в Facebook.