Василий Уткин: О том, что было всегда, типа судей, говорят трусы, которыми предстал «ПСЖ»
Футбольный
комментатор Василий Уткин после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»
– «ПСЖ» (6:1) призвал не затрагивать тему судейства.
«Ребята!
Вы приехали с +4.
Вы получили 6. Даже забив.
Впервые в истории.
А судьи в истории, о, они были всегда. И они всегда ошибались так-сяк. Их всегда можно было купить (если вы в это верите, конечно, там менялись цены, но не дороже ведь денег, да?). И пенальти то ставили, то нет, и так каждую неделю. Every given sunday, если не смотрели этот фильм Оливера Стоуна – я очень рекомендую.
Но камбэк с 0:4 случился впервые, и надо говорить именно о
том, что сделало это впервые. А о том, что было всегда, типа судей, говорят
трусы. В глаза смотреть! Хе, хе.
Которыми и предстал в эту среду «ПСЖ».
Парижане! Вы по воротам вообще били, нет?)) Кто вы такие, чтоб по воротам не бить; вы же приехали королей с трона смещать. И по воротам не бьете... Ну, как вы могли? Ах, вы не могли... Милые, вы прославились поражением. Самым крутым в истории. А могли прославиться победой; в общем, мне надоело об этом разговаривать, даже смешно думать, что эти парни выходили играть за Кубок Чемпионов.
Чемпионы продолжают за него играть, у чемпионов бывают плохие дни, им то фартит, то не фартит, они к этому относятся с усмешкой обычно.
А вот нечемпионам надо, простите, попу рвать от усердия, чтобы опередить королей. Ничего подобного ПСЖ не показал в этом матче. Значит, он не чемпион.
И если судья это понял...
То это была игра», – написал Уткин на своей странице в Facebook.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция