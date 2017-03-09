Томас Менье: Даже счет 1:5 нас устраивал, как можно было пропустить шестой!

Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.