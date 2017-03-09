Томас Менье: Даже счет 1:5 нас устраивал, как можно было пропустить шестой!
Полузащитник «ПСЖ» о поражении (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне.«Мы можем винить только сами себя. Играли плохо, - сказал газете L’Equipeпосле поражения в Барселоне (1:6) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник «ПСЖ» Томас Менье. - В первом тайме плохо держался мяч, играли с опаской. Во втором прибавили, изменили игру – ведь надо было что-то предпринимать. Но даже счет 1:5 нас устраивал, как можно было пропустить шестой! Невероятно! В истории футбола нет такого случая. Если и есть в мире команда, которая способна сотворить такое чудо – это только «Барса». Но мы отнеслись к матчу не должным образом, не профессионально. Вот поэтому мы и не можем называться великой командой как та же «Бавария» или «Барса».
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