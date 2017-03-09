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Валттери Боттас: С каждым выездом на трассу я чувствую машину все лучше и лучше

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги второго дня тестов в Барселоне, который он завершил с лучшим временем.

«Вся тестовая программа прошла по плану. Стоит признать, я почувствовал себя в машине гораздо комфортнее после того, как команда внесла коррективы в ее настройки в сравнении со вторником.

С каждым выездом на трассу я чувствую машину все лучше и лучше.

В среду мы концентрировались на коротких отрезках. Кроме того, я тестировал аэродинамические обновления.

Быстрые круги сейчас никому не важны. Главное то, как ты будешь выглядеть в Мельбурне. Я просто рад, что нам удалось выполнить запланированную тестовую программу», – приводит Autosport.com.ru слова Боттаса.

Напомним, новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.

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