Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к отборочным матчам Кубка африканских наций

Форвард «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде и будет готовиться к отборочным матчам Кубка африканских наций, сообщает официальный сайт красно-белых.

С 20 по 26 марта команда Кабо-Верде проведет в Португалии тренировочный сбор — первый этап подготовки к отборочному турниру Кубка африканских наций - 2019. А 28 марта кабовердийцы сыграют в Люксембурге контрольный матч со сборной этой страны.

Отборочный турнир КАН-2019 пройдет с 20 марта 2017 года по 13 ноября 2018-го. Соперниками сборной Кабо-Верде по группе станут команды Уганды, Танзании и Лесото. Первые игры запланированы на июнь. Финал турнира состоится в Камеруне.

26-летний Зе Луиш дебютировал за сборную своей страны в 2010 году, провел 15 матчей и забил четыре гола.