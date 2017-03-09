Виталий Мутко: Ложки – нормальный вариант, но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч придут с ними на стадион

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался об идее сделать ложки национальным музыкальным инструментом болельщика во время чемпионата мира 2018 года.

«Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим.

Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками. Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, ранее житель Электростали Рустам Нугаманов получил грант президента России в размере одного миллиона рублей на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России. Его идеей стали «ложки победы».