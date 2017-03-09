Чили заняла второе место по продажам билетов на Кубок Конфедераций

Кафу: Жаль, что я не смогу сыграть на такой чудесной арене как «Стадион Санкт-Петербург»

Чемпион мира-2002 Кафу посетил «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.