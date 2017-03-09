Чили заняла второе место по продажам билетов на Кубок Конфедераций
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала
о продаже билетов на Кубок Конфедераций-2017.
– Чили заняла второе место по продажам билетов на турнир, - передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.
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