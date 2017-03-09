Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрацию
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1).
- Что вообще это было? Парижане сами виноваты в поражении. Имея преимущество в четыре мяча после первого матча, приехать и проиграть - совсем странная затея. Может, Кавани не стоило забивать? Тогда бы и команда находилась в полной концентрации. А вообще, такие клубы, как «ПСЖ», на подобном уровне пропускать 6 мячей в одном матче просто не имеют права. Вина за результат полностью лежит на команде и тренерском штабе.
Для болельщика этот матч получился прекрасным: море голов, сколько эмоций! Но для тренеров и футболистов это провал. Я понимаю, проиграть «Барсе» со счетом 0:2 или 1:3, но не пропускать же 6 голов!
- То
есть больше
уступил Париж,
чем победила
Барселона?
- Безусловно. «ПСЖ» претендовал в этой Лиге чемпионов на самые высокие места, на выход в четвертьфинал. После первой игры с каталонцами начались разговоры, мол, наконец этот клуб вошел в элиту европейского футбола. Оказалось, все совсем не так и парижанам до этого далеко-далеко. Клуб, который ставит перед собой самые амбициозные цели, не должен пропускать так много.
Уже сейчас отдать кубок «Барселоне»? А как же «Реал» и «Бавария»? По одной игре не судят. Мюнхенцы мне кажутся более стабильной командой, во всех линиях, плюс мадридцы себя, уверен, еще покажут.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция