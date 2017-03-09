Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрацию

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1).

- Что вообще это было? Парижане сами виноваты в поражении. Имея преимущество в четыре мяча после первого матча, приехать и проиграть - совсем странная затея. Может, Кавани не стоило забивать? Тогда бы и команда находилась в полной концентрации. А вообще, такие клубы, как «ПСЖ», на подобном уровне пропускать 6 мячей в одном матче просто не имеют права. Вина за результат полностью лежит на команде и тренерском штабе.

Для болельщика этот матч получился прекрасным: море голов, сколько эмоций! Но для тренеров и футболистов это провал. Я понимаю, проиграть «Барсе» со счетом 0:2 или 1:3, но не пропускать же 6 голов!

- То есть больше уступил Париж, чем победила Барселона?

- Безусловно. «ПСЖ» претендовал в этой Лиге чемпионов на самые высокие места, на выход в четвертьфинал. После первой игры с каталонцами начались разговоры, мол, наконец этот клуб вошел в элиту европейского футбола. Оказалось, все совсем не так и парижанам до этого далеко-далеко. Клуб, который ставит перед собой самые амбициозные цели, не должен пропускать так много.

Уже сейчас отдать кубок «Барселоне»? А как же «Реал» и «Бавария»? По одной игре не судят. Мюнхенцы мне кажутся более стабильной командой, во всех линиях, плюс мадридцы себя, уверен, еще покажут.



