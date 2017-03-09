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Кафу: Жаль, что я не смогу сыграть на такой чудесной арене как «Стадион Санкт-Петербург»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Чемпион мира-2002 Кафу посетил «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.

- Это огромное удовольствие находиться в Петербурге. Я играл на больших стадионах и могу сказать, что это один из самых замечательных стадионов. Жаль, что я не смогу сам сыграть на такой чудесной арене. Надеюсь, что спортсмены насладятся им в полной мере, - приводит слова Кафу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.     

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