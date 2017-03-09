Алексей Сорокин: Наши города находятся в очень высокой степени готовности к Кубку Конфедераций

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о подготовке к Кубку Конфедераций-2017.

- Это достаточно длительный срок для подготовки. Наши города находятся в очень высокой степени готовности. У всех городов есть большой опыт проведения крупных спортивных состязаний, есть гостиничная и транспортная инфраструктура. Думаю, нам будет необыкновенно легко организовывать Кубок Конфедераций в этих городах, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

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