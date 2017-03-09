Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе

Сегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.

Полузащитники Фарфан и Антон Миранчук занимались по индивидуальной программе. Однако, Фарфан должен успеть вернуться в общую группу до игры с «Краснодаром».

После 18 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.