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Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.

Полузащитники Фарфан и Антон Миранчук занимались по индивидуальной программе. Однако, Фарфан должен успеть вернуться в общую группу до игры с «Краснодаром».

После 18 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, «Краснодар» расположился на четвертой строчке. 

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