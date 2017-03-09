Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В начале матча все оценивали наши шансы в один процент, – приводит Sky Sports слова Венгера. – По ходу игры они выросли до 30 процентов, но после удаления Косьельни они упали до нуля.

Я работаю 20 лет, чтобы делать болельщиков счастливыми, и понимаю, что этого не происходит, когда мы проигрываем.

Я не работаю на свой имидж. Я работаю на клуб с полной отдачей. Как меня будут судить – это не слишком большая проблема для меня.

Думаю, что с тех пор, как я здесь работаю, я показал, что в первую очередь люблю клуб и забочусь о том, чтобы принимать правильные решения для клуба. И так будет и дальше.

Я продолжу уважать ценности, которые существенны для меня. И если я не смогу это делать, то меня не будет здесь.

Останусь ли я в «Арсенале» в следующем сезоне? Я не хочу всегда говорить об одном и том же».

Напомним, «Арсенал» сыграет с представителем пятого дивизиона «Линкольн Сити» 11 марта на стадионе «Эмирейтс». Начало матча – 20:30 (мск).