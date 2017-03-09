Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В начале матча все оценивали наши шансы в один процент, – приводит Sky Sports слова Венгера. – По ходу игры они выросли до 30 процентов, но после удаления Косьельни они упали до нуля.

Я работаю 20 лет, чтобы делать болельщиков счастливыми, и понимаю, что этого не происходит, когда мы проигрываем.

Я не работаю на свой имидж. Я работаю на клуб с полной отдачей. Как меня будут судить – это не слишком большая проблема для меня.

Думаю, что с тех пор, как я здесь работаю, я показал, что в первую очередь люблю клуб и забочусь о том, чтобы принимать правильные решения для клуба. И так будет и дальше.

Я продолжу уважать ценности, которые существенны для меня. И если я не смогу это делать, то меня не будет здесь.

Останусь ли я в «Арсенале» в следующем сезоне? Я не хочу всегда говорить об одном и том же».

Напомним, «Арсенал» сыграет с представителем пятого дивизиона «Линкольн Сити» 11 марта на стадионе «Эмирейтс». Начало матча – 20:30 (мск).

Матч

Арсенал - Линкольн Сити

Место и дата

11 марта 20:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и МессиБывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что впечатлен игрой форварда «Барселоны» Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1).Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том, как оставить команду в премьер-лиге.Хаби Алонсо объявил о завершении карьерыПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру после окончания сезона.«ПСЖ» не оправдаться решениями судьи». Как во Франции объясняют провал парижан«ПСЖ» не оправдаться решениями судьи». Как во Франции объясняют провал парижан«Барселона» разгромила «ПСЖ» (6:1) и отыграла 4 мяча в плей-офф ЛЧ. «Советский спорт» собрал мнения французской прессы о позоре парижан.Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Анатолий Бышовец: «ПСЖ» подвела уверенность в запасе в четыре мячаБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1).Полузащитник «ПСЖ» Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением от «Барселоны» (видео)В аэропорту Парижа бразильский полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта на машине сбил болельщика своей команды.Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрациюЭкс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1).Томас Менье: Даже счет 1:5 нас устраивал, как можно было пропустить шестой!Защитник «ПСЖ» Томас Менье – о поражении (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне.Василий Уткин: О том, что было всегда, типа судей, говорят трусы, которыми предстал «ПСЖ»Футбольный комментатор Василий Уткин после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) призвал не затрагивать тему судейства.Адриен Рабьо: Все, что сделали в Париже - коту под хвост…Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо о поражении (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне.«Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял…»«Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял…»Спас «Барселону» Неймар и судья.Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнитьЗащитник «Барселоны» Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1) величайшим камбеком в истории футбола.Тьяго Силва: Мы не заслужили выхода в четвертьфинал Лиги чемпионовЗащитник «ПСЖ» Тьяго Силва заявил, что французский клуб не заслужил выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого моментаЗащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомахЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»«Советский спорт в Санкт-Петербурге» – о самых нереальных камбэках в истории еврокубков после поражения в первом матче.Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утраНевероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.Серхи Роберто: Сам не знаю, как сумел забить решающий мяч в ворота «ПСЖ»Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился эмоциями после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА назвал лучших игроков матчей среды в Лиге чемпионов.
Главные новости
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
Футбол
Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион
Футбол
Генсек ФИФА Фатма Самура: По поводу прав на показ ЧМ-2018 еще проводим переговоры с тремя компаниями
Футбол
Полузащитник «ПСЖ» Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением от «Барселоны» (видео)
Футбол
Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе
Футбол
Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрацию
Биатлон
Загоруйко выиграла спринт на Кубке IBU в Отепя
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Лоран Косьельни
Лоран Косьельнивсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости