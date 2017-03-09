Анатолий Бышовец: «ПСЖ» подвела уверенность в запасе в четыре мяча

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1).

- Парижан подвела уверенность в запасе в четыре мяча, с которым они приехали в Барселону. В частности, в этом есть и доля вины тренера - он не смог донести игрокам, что нельзя расслабляться ни на секунду. Я бы выделил психологический фактор как основной в поражении ПСЖ.

Ключевым моментом игры был период после гола Кавани. В этот шоковый для испанцев промежуток времени французской команде необходимо было собраться и по максимуму воспользоваться психологической подавленностью «Барселоны», однако она этого не сделала, а потеряв инициативу, очень сложно ее вернуть, - сказал Бышовец.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.