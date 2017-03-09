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Генсек ФИФА Фатма Самура: По поводу прав на показ ЧМ-2018 еще проводим переговоры с тремя компаниями

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.

- Конечно, Кубок Конфедераций очень важен, чтобы понять, насколько города готовы принимать этот праздник. Это даст России возможность заявить себе на международной арене. Это важно и для ознакомления с российской культурой.

Генсек ФИФА Фатма Самура: Болельщикам в Петербурге пришлось долго ждать стадион, но оно того стоило

- Еще несколько недель назад сложным оставался вопрос продажи прав на показ ЧМ. Как обстоят с этим дела?
- Как вы знаете, мы все еще проводим переговоры с тремя компаниями. Я не сомневаюсь, что решение будет найдено и российские болельщики не будут лишены уникальной возможности наблюдать матчи Кубка Конфедераций, - передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Она - главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.    

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