Игорь Албин: Задержания? Я не вижу больших нарушений при строительстве «Стадиона Санкт-Петербург»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о «Стадионе Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.

- Строительство стадиона завершено, можно заняться другими делами. По делу о мошенничестве на стадионе пока задержан только один человек. Будут ли другие задержания?

- Я не вижу больших нарушений в том, с чем мы имели дело при строительства стадиона. Но важно, чтобы каждый рубль, направленный на объект, расходовался эффективно. Вопрос лучше адресовать правоохранительным службам, - передает слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

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