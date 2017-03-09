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Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Ричарда Макларена, а также рассказал о проблеме футбольных хулиганов.   

- Насколько соотносится информация о России с реальностью? 
- Я хотел бы, чтобы вы выступили судьей и оценили, насколько адекватно описываются события. Не секрет, что иногда материал, которые появляются в зарубежных СМИ, далеки от реальности или содержат факты, которые представлены предвзятым образом. Мы стараемся организовывать и Кубок Конфедераций и чемпионат мира на таком уровне, чтобы все стереотипы не были подкреплены. Чтобы инсинуации и предположения были развеяны. Мы предпринимаем участие - и правительство, и администрации участников. Это будет уникальный опыт. Мы будем организовывать, чтобы представить настоящую Россию 

- Допинговый скандал, доклад Макларена помог России?
- Мы уже несколько раз подчеркивали, что отчет Макларена не связан с чемпионатом мира. Если мы говорим о допинге, ФИФА всегда предпринимала усилия. 

- Футбольные хулиганы - серьезная проблемы? 
- Нужно говорить обо всех этих болельщиках. Возникают проблемы: хулиганство - одна из проблем. Это не только в России, но и во всех странах. Мы хотели бы предостеречь вас от раздувания вопросов. Бывают отдельные случаи. В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион - есть система идентификации.

- Наследие турниров? Ничего не строится эксклюзивно для чемпионата мира. Все, что строится, востребовано гражданами городов-организаторов в повседневной жизни. Новые терминалы, реконструкция аэродромов. В Ростове - новый аэропорт. Наша страна не строила их уже 25 лет. Реконструкция ж/д вокзалов, классификация гостиниц. И это я не говорю об огромном футбольном наследии - будет построено и реконструировано 102 небольших стадиона.

Мы задействуем и другие города, где будут базы. Более 300 миллиардов рублей выделяет правительство на приведение в порядок инфраструктуры, создание новой. Мы ни разу не слышали вопросов, которые свидетельствовали о том, что мы создаем что-то лишнее, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Чемпионат мира в России состоится в 2018 году с 14 июня по 15 июля. 

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