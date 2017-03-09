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Сергей Рыжиков: Шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» 50 на 50

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».

- Шансы (у «Ростова») есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих игроков «Манчестера» может сыграть «Ростову» на руку. Будем болеть за них. Я белой завистью позавидовал такому жребию «Ростова». Сыграть на «Олд Траффорд» - это мечта каждого футболиста. Тем более в 1/8 финала Лиги Европы. А была бы Лига чемпионов, так это вообще сказка. Могу пожелать «Ростову» удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич (Бердыев) выложатся на 120%. Будем болеть за российский футбол и за «Ростов», - цитирует Рыжикова «Р-Спорт». 

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