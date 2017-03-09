Генсек ФИФА Фатма Самура: Надеюсь, причин для бойкота ЧМ-2018 нет

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017, и прокомментировала проблемы с фанатскими конфликтами.

- После того, что произошло во Франции, принимаются какие-то меры?

- ФИФА каждый аспект анализирует, который мог бы негативно повлиять - это касается допинга, дискриминации, насилия. ФИФА обеспечивает все. Мы каждый день работаем над этим. Есть специальная программа по работе с болельщиками - те люди, которые были обвинены в неправомерных действиях, не смогут попасть на стадион.

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- Нет опасности бойкота ЧМ?

- Был справедливый процесс подачи заявок. Нет причин забирать чемпионат мира. Показали, насколько власти привержены, чтобы провести ЧМ и КК лучшие в истории. Мы постарались привлечь болельщиков, привлекаем международные СМИ. Надеюсь, в России не будет поводов для бойкота. Мы делаем все возможное, преуспеваем в этом, чтобы привлечь все команды.

- Что скажете про игроков, находящихся в списке Макларена?

- Насколько ФИФА известно, есть определенные списки игроков, но мы не можем обвинять кого-то, потому что нет официальных доказательств относительно конкретных игроков, - передает слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Она - главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)



Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

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