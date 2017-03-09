Фернандо Алонсо: У «Хонды» нет ни мощности, ни надежности

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо после второго дня тестов в Барселоне раскритиковал японского производителя моторов «Хонда».

«У нас есть только одна проблема – силовая установка. У нее нет ни мощности, ни надежности.

Думаю, мы проигрываем на прямых 30 км/ч. И это происходит на каждой прямой. Когда ты едешь на 30 км/ч медленнее на каждой прямой, то сложно прочувствовать поведение машины. Все идет хорошо до того момента, пока ты не переходишь на нормальную скорость – в таком случае мы уже не знаем, что произойдет.

Сейчас ситуация очевидна. Мы не можем ничего скрывать и притворяться, что все хорошо. Мы не можем выполнить тестовую программу, не набираем необходимое количество кругов с утра. Нам не хватает информации», – приводит Autosport.com.ru слова Алонсо.

Отметим, что во второй день тестов испанец проехал 46 кругов и показал 12-й результат.