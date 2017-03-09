Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА

Генеральный секретарь Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о гимне чемпионата мира-2018.

- Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА. Если говорить о церемониях открытия и закрытия, право избрать звезду принадлежит ФИФА. Гимн? Нужно сначала что-то реально увидеть, потом обсуждать - может это стать гимном или нет. Авансом такие вещи не делаются, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, российский певец Филипп Киркоров записал клип на официальную песню чемпионата мира-2018 по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи. Автором текста стал член Союза писателей России Михаил Гуцериев. Помимо Киркорова в клипе снялись Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.