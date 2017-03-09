Данни признан лучшим игроком «Зенита» в феврале
Полузащитник «Зенита» Данни признан болельщиками лучшим игроком февраля, сообщает официальный сайт питерского клуба.
В феврале полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.
На втором месте расположился Доменико Кришито, на третьем - Юрий Лодыгин.
Отмечается, что награда стала для Данни первой с момента начала ее вручения.
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