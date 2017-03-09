Данни признан лучшим игроком «Зенита» в феврале

Полузащитник «Зенита» Данни признан болельщиками лучшим игроком февраля, сообщает официальный сайт питерского клуба.

В феврале полузащитник принял участие в пяти матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.



На втором месте расположился Доменико Кришито, на третьем - Юрий Лодыгин.

Отмечается, что награда стала для Данни первой с момента начала ее вручения.