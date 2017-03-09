Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру после окончания сезона.

«Это было непросто решение, но я думаю, что сейчас правильное время, чтобы принять его. Лучше завершить карьеру раньше, чем слишком поздно. Я чувствую себя хорошо, но думаю, что время пришло.

Я хотел бы завершить карьеру на самом высоком уровне. «Бавария» как раз и есть такой уровень. Я горжусь тем, что выступаю за «Баварию» и являюсь частью этой большой семьи», – приводит слова 35-летнего испанца официальный сайт клуба.

Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за «Реал Сосьедад» (1999, 2001-2004), «Эйбар» (2000), «Ливерпуль» (2004-2009), «Реал» (2009-2014).

Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (2005, 2014), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2005), Кубка Англии (2006), Суперкубка Англии (2006), побеждал в чемпионате Испании (2012), Кубке Испании (2011, 2014), Суперкубке Испании (2012), чемпионате Германии (2015, 2016), Кубке Германии (2016) и Суперкубке Германии (2016).

В составе сборной Испании Алонсо стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

«У меня была очень насыщенная карьера. Я выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». Это четыре великолепных клуба. В сборной я тоже пережил много приятных моментов. Я и не думал, что у меня сложится такая замечательная карьера», – сказал Алонсо.