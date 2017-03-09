Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» 1/8 финала Лиги Европы.

«У «Ростова» нет шансов в этом противостоянии. То есть, команда Бердыева может выиграть первый матч. Такой результат я допускаю, но в итоге дальше все равно пройдет «Манчестер Юнайтед». У команды был кризис в начале сезона. Теперь он позади. Англичане набрали ход и показывают хорошую игру в последних матчах. Считаю, что «Манчестер Юнайтед» – главный фаворит  Лиги Европы», - считает Рейнгольд.

Встреча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» – о сегодняшних матчах российских клубов в Лиге Европы.Сергей Рыжиков: Шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» 50 на 50Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Английский фанат: Не боимся русских болельщиков, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километровОдин из английских болельщиков поделился впечатлениями от приезда в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Андрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеАндрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеБывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от выступления российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы.В чем шанс «Ростова»?В чем шанс «Ростова»?В преддверии матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» «ССФ» называет три уязвимых места в игре команды Жозе Моуриньо.«Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 21:00Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» на сайте «Советского спорта».Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»Букмекерские конторы не верят в успех «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в годШведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.Де Хеа сказал друзьям, что хочет играть в «Реале»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объявил друзьям, что хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», сообщают испанские издания.Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру в отношении ИбрагимовичаЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игрыИгровое поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодно для игры, сообщили в пресс-службе УЕФА.Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»В преддверии возобновления сезона защитник «Ростова» ответил на вопросы «Советского спорта».Иван Данильянц: Не помню, чтобы матчи отменяли из-за состояния поляИван Данильянц: Не помню, чтобы матчи отменяли из-за состояния поляПресс-конференция главного тренера «Ростова» Иван Данильянц перед матчем с «МЮ».Миха Мевля: Постараемся сделать все возможное, чтобы остановить ИбрагимовичаЗащитник «Ростова» Миха Мевля поделился ожиданиями матча Лиги Европы с «МЮ».Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыФутбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» – о предстоящих матчах Лиги Европы.Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можноСтарший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Иван Данильянц: Завтра поле будет одинаковым для всехГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от поля.
Главные новости
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
Футбол
Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион
Футбол
Генсек ФИФА Фатма Самура: По поводу прав на показ ЧМ-2018 еще проводим переговоры с тремя компаниями
Футбол
Полузащитник «ПСЖ» Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением от «Барселоны» (видео)
Футбол
Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе
Футбол
Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрацию
Биатлон
Загоруйко выиграла спринт на Кубке IBU в Отепя
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости