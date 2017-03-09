Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» 1/8 финала Лиги Европы.
«У «Ростова» нет шансов в этом противостоянии. То есть, команда Бердыева может выиграть первый матч. Такой результат я допускаю, но в итоге дальше все равно пройдет «Манчестер Юнайтед». У команды был кризис в начале сезона. Теперь он позади. Англичане набрали ход и показывают хорошую игру в последних матчах. Считаю, что «Манчестер Юнайтед» – главный фаворит Лиги Европы», - считает Рейнгольд.
Встреча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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