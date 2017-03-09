Валерий Гергиев станет послом ЧМ-2018

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев станет послом чемпионата мира-2018, сообщил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

- Почему не назвали нового посла?

- Причина простая - Валерий Гергиев заболел. Он хотел приехать, но не смог. Мы перенесли церемонию на иную дату. Его назначение неизбежно: он был с нами на презентации в 2010-м, когда Россия получила право принять, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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