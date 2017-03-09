Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лиге

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том, как оставить команду в премьер-лиге.

«В первую очередь нам нужно сохранить свое место в премьер-лиге. Предстоит еще много работы. Наш подход – стараться побеждать в каждом матче», – приводит BBC слова Билича.

Отметим, что «Вест Хэм» занимает 11-е место после 27 туров, опережая стоящий на вылет «Мидлсбро» на 11 очков.

В 28-м туре 11 марта «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Борнмутом». Добавим, что в последних пяти матчах «молотобойцы» одержали одну победу.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место, завоевав право сыграть в Лиге Европы. 

Матч

Борнмут - Вест Хэм

Место и дата

11 марта 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в годШведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.Де Хеа сказал друзьям, что хочет играть в «Реале»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объявил друзьям, что хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», сообщают испанские издания.Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру в отношении ИбрагимовичаЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).«Ювентус» следит за Эмре ДжаномПолузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан привлек интерес «Ювентуса». В Турине внимательно следят за ситуацией с контрактом 23-летнего немца.УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игрыИгровое поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодно для игры, сообщили в пресс-службе УЕФА.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тураВ рамках 27-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.Конте близок к продлению контракта с «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте может продлить действующий контракт в ближайшее время. Об этом сообщают британские СМИ.«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.В Аргентине застрелили двоюродного брата Рохо при попытке совершить ограблениеДвоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо был застрелен в Аргентине. Об этом сообщают британские СМИ.«Лестер» предлагает Шекспиру контракт главного тренера до конца сезонаИ.о. главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир может доработать до конца сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Ибрагимович дисквалифицирован на три матчаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба FA.Венгер сказал игрокам «Арсенала», что покинет команду в конце сезонаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в конце сезона покинет команду. Об этом он сообщил своим игрокам.Гарет Бэйл: Из-за зимней паузы испанские команды имеют преимущество над английскимиПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл сравнил английскую премьер-лигу и испанскую примеру.Алексис Санчес. Ангел или демон?Алексис Санчес. Ангел или демон?62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы?Фрэнк Лэмпард: Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточноБывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛЗлатан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
Футбол
Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасности. Мы будем знать, кто приходит на стадион
Футбол
Генсек ФИФА Фатма Самура: По поводу прав на показ ЧМ-2018 еще проводим переговоры с тремя компаниями
Футбол
Полузащитник «ПСЖ» Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением от «Барселоны» (видео)
Футбол
Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программе
Футбол
Андрей Канчельскис: Кавани не стоило забивать, «ПСЖ» сохранил бы концентрацию
Биатлон
Загоруйко выиграла спринт на Кубке IBU в Отепя
все новости
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Славен Билич
Славен Биличвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости