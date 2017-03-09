Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лиге

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том, как оставить команду в премьер-лиге.

«В первую очередь нам нужно сохранить свое место в премьер-лиге. Предстоит еще много работы. Наш подход – стараться побеждать в каждом матче», – приводит BBC слова Билича.

Отметим, что «Вест Хэм» занимает 11-е место после 27 туров, опережая стоящий на вылет «Мидлсбро» на 11 очков.

В 28-м туре 11 марта «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Борнмутом». Добавим, что в последних пяти матчах «молотобойцы» одержали одну победу.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место, завоевав право сыграть в Лиге Европы.