Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лиге
Главный тренер «Вест
Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том,
как оставить команду в премьер-лиге.
«В первую очередь нам нужно сохранить свое место в премьер-лиге. Предстоит еще много работы. Наш подход – стараться побеждать в каждом матче», – приводит BBC слова Билича.
Отметим, что «Вест Хэм» занимает 11-е место после 27 туров, опережая стоящий на вылет «Мидлсбро» на 11 очков.
В 28-м туре 11 марта «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Борнмутом». Добавим, что в последних пяти матчах «молотобойцы» одержали одну победу.
В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место, завоевав право сыграть в Лиге Европы.
Матч
Место и дата
11 марта 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция
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