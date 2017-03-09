Team MAX победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major
Команда Team MAX победила во второй китайской квалификации к турниру The Kiev Major.
В финале отборочных Team MAX обыграла EHOME.Keen со счетом 2:1.
Напомним, что Vici Gaming стала победителем первой открытой китайской квалификации.
Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически