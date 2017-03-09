Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что впечатлен игрой форварда «Барселоны» Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1).

«Он был лучшим игроком на поле, – приводит The Daily Mail слова Фердинанда. – Он наследник трона, который занимают Роналду и Месси.

Неймар взял на себя ответственность и забрал игру в свои руки за восемь минут до конца, сказав: «Слушайте, я сделаю кое-что особенное, чтобы протащить команду дальше».

Напомним, Неймар оформил дубль в ворота «ПСЖ», забив четвертый и пятый мяч, после чего сделал голевую передачу на Серхи Роберто, оформившего выход «Барселоны» в ¼ финала. Все три гола были забиты за восемь минут в конце игры.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча