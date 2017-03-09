Тетюхин может быть привлечен к работе в сборной России

Новый наставник мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников рассказал, какую должность может занять олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

- Сергею огромное спасибо за то, что он сделал для российского волейбола, для страны. Но он и так уже совершил невозможное, играя на пределе сил, на высочайшем уровне и после 40 лет. Если Сергей согласится, то, может быть, привлечем его к тренерской работе. Да, возможно, кто-то еще завершит выступление в сборной. Но ничего страшного в этом нет, ведь игроков высокого уровня у нас достаточно. Так что будем работать, двигаться дальше, - цитируют Шляпникова «Известия».

Напомним, что Тетюхин является олимпийским чемпионом Игр-2012 года, , серебряным и дважды бронзовым призером Олимпиад.



