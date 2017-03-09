Шейн Мозли выстрелил из пушки Петропавловской крепости

45-летний американский боксер Шейн Мозли произвел выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге.

5 мая Мозли проведет бой против россиянина Магомеда Курбанова в Екатеринбурге.

Представитель Курбанова: Мозли в 45 лет остается мощным, быстрым боксером

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Напомним, американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но через два года ее возобновил. В послужном списке Мозли 49 побед, 40 из которых - нокаутом, десять поражений и одна ничья.