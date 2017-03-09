НХЛ ориентируется на календарь следующего сезона без паузы на Олимпиаду

НХЛ ориентируется на календарь сезона 2017/2018, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Южной Корее, заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Ничего нового я вам сообщить не могу, – сказал комиссионер по итогам работы трехдневного совещания генеральных менеджеров во Флориде. – Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого. Есть определенная усталость и негативное отношение к этой тематике.

Что будет дальше? Этот вопрос надо адресовать другой стороне. Исходя из нынешнего положения дел, нам не на чем сфокусироваться. Мы не согласны ехать. Пока мы так видим ситуацию».

Напомним, Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в Пхенчхане.