Шейн Мозли: С Курбановым будет непросто. Он моложе меня, но я не обращаю внимания на возраст

45-летний американский боксер Шейн Мозли поделился ожиданиями от боя с 22-летним россиянином Магомедом Курбановым, а также рассказал о поединке с Флойдом Мейвейзером, который состоялся в 2010 году.

- Я не смог добить Мейвезера, потому что выступал с травмой. Во втором раунде он пропустил сильный удар, но смог восстановиться в перерыве. А у меня из-за травмы уже не было сил, чтобы добивать его.

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Бой с Курбановым? Магомед - очень сильный боксер. Вообще все русские боксеры, которых я знаю, выделяются отличной подготовкой. С Курбановым будет непросто. Он моложе меня, но я не обращаю внимания на возраст. Когда я в ринге, чувствую себя намного моложе своих лет. Физически я готов не хуже молодых боксеров.

- Нравится ли вам в России?

- Меня хорошо встречали в трех городах: Махачкале, Москве и Петербурге. В Петербурге я стрелял из пушки в Петропавловской крепости, для меня это большая честь, - приводит слова Мозли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, бой Мозли - Курбанов пройдет 5 мая в Екатеринбурге. 45-летний американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но через два года ее возобновил. В послужном списке Мозли 49 побед, 40 из которых - нокаутом, десять поражений и одна ничья.

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