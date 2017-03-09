Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большее

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

27-летний нападающий из Габона, не реализовавший пенальти в первом матче (0:1), сделал хет-трик, который позволил команде выйти в ¼ финала.

«Это был фантастический вечер, – приводит слова Обамеянга официальный сайт «Боруссии». – Я был очень расстроен после первого матча и абсолютно недоволен своей игрой, которая была полна ошибок.

Так что сегодня я хотел показать своим партнерам, что способен на много большее. Я очень рад, что мы выиграли и прошли дальше».

Теперь на счету Обамеянга семь голов в семи матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча