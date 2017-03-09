Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большее
Форвард «Боруссии»
(Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
27-летний нападающий из Габона, не реализовавший пенальти в первом матче (0:1), сделал хет-трик, который позволил команде выйти в ¼ финала.
«Это был фантастический вечер, – приводит слова Обамеянга официальный сайт «Боруссии». – Я был очень расстроен после первого матча и абсолютно недоволен своей игрой, которая была полна ошибок.
Так что сегодня я хотел показать своим партнерам, что способен на много большее. Я очень рад, что мы выиграли и прошли дальше».
Теперь на счету Обамеянга семь голов в семи матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)
Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци
Предупреждения:
Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция