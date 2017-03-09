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Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое - сыграет ли Ари

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотиве» Юрий Семин перед матчем 19-го тура против «Краснодара».

- Как на меня влияет то, что Смолов может пропустить игру с нами? Я сторонник того, чтобы больше внимания уделять своей команде. Поэтому, прежде всего, хотел бы, чтобы сыграл Ари (напомним, нападающий принадлежит «Краснодару», а в «Локомотиве» находится в аренде. - Прим. Ред.). А выйдет или не выйдет Смолов - посмотрим.

- Есть шанс, что Ари сыграет?
- Есть.

- А Фарфан?
- Он пока не занимается в общей группе, поэтому нет. Как и Антон Миранчук. Они восстанавливаются.

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