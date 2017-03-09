Представитель Курбанова: Мозли в 45 лет остается быстрым, мощным боксером

Представитель российского боксера Магомеда Курбанова и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.

- Мозли в 45 лет остается быстрым, мощным боксером, который способен в любой момент нанести нокаутирующий удар. Это будет большой бой, который будут смотреть во всем мире. Курбанову предстоит сложный поединок с легендой бокса. Когда Мосли начал боксировать, Магомед еще не родился. Уверены, что бой будет ярким, - приводит слова Титова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, бой Мозли - Курбанов пройдет 5 мая в Екатеринбурге. 45-летний американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но через два года ее возобновил. В послужном списке Мозли 49 побед, 40 из которых - нокаутом, десять поражений и одна ничья.

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