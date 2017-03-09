Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА

читайте также

Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта.

Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную России Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.

Снова МОК, Снова Лозанна. Что Елена Исинбаева делает в Швейцарии? Хотя Лозанна у нас в последнее время и ассоциируется со спортивным арбитражем, Елена нашла себе Швейцарии занятие поинтереснее суда

Елена Исинбаева: Наших атлетов очерняют несостоявшиеся спортсмены! Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о новом фильме телеканала ARD о допинге в российском спорте, информатором для которого выступил бегун Андрей Дмитриев.

Просто The Best. Роналду и Исинбаева сверкнули на церемонии в Цюрихе Португалец Криштиану Роналду из «Реала» на специальной церемонии в Цюрихе получил награду лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.

ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется Министерство спорта России опубликовало сегодня на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды страны на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева: Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странах Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подвела итоги уходящего года.

Елена Исинбаева: В ситуации с отстранением от Олимпиады в Рио меня поддерживал весь мир Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева отметила неоднозначность 2016 года в своей спортивной биографии.

Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидов Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила средства, полученные в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр-2016, на строительство детской площадки.

Шляхтин остался у руля федерации, Исинбаева взяла самоотвод Как прошли выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛА Дмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Бутов снялся с выборов президента ВФЛА Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемы Елена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Елена Исинбаева: Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.