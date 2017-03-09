Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева избрана на пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова сообщила, что комитет выдвинул 34-летнюю Исинбаеву в члены вновь утвержденного наблюдательного совета. Ранее Исинбаева уже занимала пост главы совета предыдущего созыва.
Исинбаева является президентом благотворительного фонда, деятельность которого направлена на развитие массового, детского спорта и пропаганду здорового образа жизни, а также членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.
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